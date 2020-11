Tunisie : Les hommes plus touchÃ©s que les femmes, forte propagation du virus dans 15 gouvernorats (ministre de la SantÃ©)

Tunisie : Les hommes plus touchés que les femmes, forte propagation du virus dans 15 gouvernorats (ministre de la Santé)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a déclaré ce vendredi 06 novembre, que la situation épidémiologique est marquée, en l’état actuelle, par la hausse du nombre des cas infectés au Coronavirus, et de celui des décès.

Lors d’une plénière de dialogue à l’Assemblée, avec ses collègues des Affaires sociales, et de la Culture par intérim, le ministre a indiqué que « la propagation du virus concerne toutes les catégories d’âge y compris les jeunes qui peuvent contracter le virus, et constituent, ainsi, une source de contagion pour leurs parents et familles ».

La moyenne d’âge des porteurs du virus, en Tunisie, est à peu près de 44 ans, et les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes, a-t-il souligné.

Il a affirmé que 15 gouvernorats connaissent une forte propagation du virus, et sont au-dessus du seuil minimum, selon lequel une zone est considérée comme étant rouge, soit « un taux d’incidence de 100 cas pour 100 000 habitants pendant les 14 derniers jours ».

Peu de gouvernorats ont connu une petite baisse du nombre de cas, a-t-il dit.

Le ministre a ajouté que le but des mesures de prévention prises dernièrement à l’échelle du pays, ou au niveau des gouvernorats et délégations, est de limiter les chaines de transmission, à travers la baisse des rassemblements.

L’application rigoureuse de ces mesures est en mesure d’alléger les pressions sur le dispositif de santé et permet à nos hôpitaux, de prendre en charge normalement les malades, a-t-il souligné.

Faouzi Mehdi a noté une hausse des hospitalisations qui sont passées de 375 malades le 1er octobre à 1401 malades le 4 novembre, dont 217 dans les cliniques privées. Le nombre des malades placés en soins intensifs a, par ailleurs, enregistré une hausse, a-t-il fait savoir.

Au sujet de la collecte des données notamment celles concernant les décès, il a indiqué que leurs sources sont différentes soit les centres hospitalo-universitaires (CHU), les hôpitaux régionaux…Des décès surviennent aussi dans les cliniques privées ou à domicile. Une commission a été chargée de rassembler et d’actualiser toutes ces données, a-t-il indiqué.

