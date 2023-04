Tunisie : Les lÃ©gislatives partielles Ã  l’Ã©tranger au centre d’une rÃ©union au ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res

Tunisie : Les législatives partielles à l’étranger au centre d’une réunion au ministère des Affaires étrangères

Les élections législatives partielles, devant être organisées dans les trois mois, suivant l’information de l’instance de la part de l’Assemblée des représentants du peuple, de l’état de vacance au niveau des circonscriptions de l’étranger, ont été au centre d’une rencontre, ce mercredi 26 avril, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Nabil Ammar, et le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar.

Les sièges vacants concernent les circonscriptions de France 1, Allemagne, le reste des pays européens et monde arabe, l’Afrique, l’Asie, l’Australie et les deux Amériques.

Il a été convenu de tenir une séance de travail dans les délais les plus proches, de la commission mixte chargée des élections, pour examiner les aspects techniques et logistiques, notamment, l’actualisation du registre électoral à l’étranger, en faisant parvenir à l’instance électorale des statistiques mises à jour de la communauté tunisienne à l’étranger, afin qu’elles soient utilisées en matière de répartition des centres et bureaux de vote dans les circonscriptions électorales en question. Outre l’appui des efforts de l’instance en matière de campagnes de sensibilisation aux prochains rendez-vous électoraux.

Le président de l’ISIE a valorisé l’important rôle joué par le ministère des Affaires étrangères, en matière de soutien de l’action de l’instance pendant les précédentes échéances électorales. L’instance compte sur la poursuite de cet appui pour assurer les meilleures conditions à la participation de la colonie tunisienne aux législatives partielles, a-t-il souligné en substance.

Nabil Ammar a affirmé que les services de son ministère sont pleinement disposées à appuyer le travail de l’instance, et à mettre à disposition tous les moyens matériels et logistiques en vue de l’organisation et de la réussite de ce scrutin partiel à l’étranger.

Gnetnews