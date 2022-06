Tunisie : Les magistrats annoncent le prolongement de la grÃ¨ve dans les tribunaux dâ€™une deuxiÃ¨me semaine

Tunisie : Les magistrats annoncent le prolongement de la grève dans les tribunaux d’une deuxième semaine

La coordination des structures judiciaires annonce le prolongement de la suspension du travail dans l’ensemble des tribunaux judiciaires, administratifs et financiers, et autres institutions judiciaires pendant une deuxième semaine, à compter de ce lundi 13 Juin 2022.

Cette décision a été prise, en « l’absence d’une réaction du président de la république, et du ministère de la justice envers les mouvements des magistrats, la crise qui s’enlise, et le fait de ne pas revenir sur les décisions de révocation et de ne pas annuler le décret-loi n’o 35 ».

Les magistrats avaient entamé le lundi 06 juin 2022 une grève, d’une semaine reconductible, dans l’ensemble des tribunaux, « en protestation contre le décret-loi n’o 35, le décret présidentiel n’o 516 de l’année 2022, en vertu duquel 57 magistrats ont été révoqués par le président de la république, sans la garantie d’un minimum de droit de défense, en les privant de recours, ce qui en a attenté aux réputations et aux moyens de subsistance ».

Cette décision a annulé, selon la coordination, « tous les attributs d’indépendance de la justice et des magistrats, a torpillé les droits et libertés et à terrifié l’ensemble du corps judiciaire ».

Le ministère de la Justice avait appelé jeudi dernier à « la nécessité de respecter le droit au travail et de faire valoir l’intérêt général et les intérêts des justiciables, après le blocage survenu dans certains tribunaux pendant cette semaine ».

Le ministère s’est engagé « à appliquer la loi contre celui qui met à mal la bonne marche du travail dans les tribunaux et attente à la réputation des magistrats ».

