Tunisie : Les magistrats mettent en garde le ministère de la Justice contre des « mesures abusives » à leur encontre

La coordination des magistrats met en garde le ministère de la Justice, contre « des mesures abusives contre les magistrats, suite à leur militantisme légitime, et affirme ses dispositions à contrer cela, avec tous les moyens juridiques, et les actions militantes sur les plans nationale et international ».

Cette coordination réunissant les magistrats judiciaires, administratifs et financiers, pointe, dans un communiqué paru dimanche soir, une manière « de terrifier et de menacer, directement, les magistrats, suite à leur décision de suspendre le travail dans l’ensemble des tribunaux et institutions judiciaires, en protestation contre le décret-loi n’o 35 et le décret présidentiel n’ 516 de l’année 2022, en vertu duquel 57 magistrats ont été révoqués, d’une manière inique et sans passage par les parcours disciplinaires, dans une violation claire des principes du procès équitable, de la présomption d’innocence et du droit à la défense. »

Les magistrats qui reconduisent leur grève pour la 4ème semaine consécutive, « s’étonnent de la poursuite par le pouvoir exécutif de la politique de fuite en avant, de son obstination de compliquer la crise dont il était à l’origine, et d’attiser les tensions que vit le milieu judiciaire, au lieu d’ouvrir la porte au dialogue pour parvenir à des solutions justes et équitables ».

La coordination appelle « l’ensemble des magistrats judiciaires, administratifs, et financiers à avoir foi, davantage, dans leur cause, à s’attacher à l’unité du rang judiciaire, et à la défense des principes et attributs de l’indépendance du pouvoir judiciaire, pilier de l’Etat de droit, et à être constants sur ces principes quelque multiples soient les pressions et menaces ».

Le ministère de la Justice avait annoncé, auparavant, son intention de poursuivre les prélèvements sur les salaires des magistrats, au titre de la rétribution du mois de juillet.

Gnetnews