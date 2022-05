Tunisie : Les majorations salariales dans la fonction et secteur publics au centre de la réunion ce vendredi entre le gouvernement et l’UGTT

La séance de dialogue de la commission 5+ 5 prévue ce vendredi 20 Mai 2022 entre le gouvernement et l’UGTT, sera focalisée sur l’ouverture d’un round de négociations sociales pour les majorations salariales dans les secteurs de la fonction publique et le secteur public, et l’activation des conventions signées antérieurement, comme l’a déclaré le Secrétaire Général adjoint de l’UGTT, Hfaïedh Hfaïedh.

Dans une déclaration à la TAP, Hfaïedh a ajouté que les deux parties allaient discuté la demande de la centrale syndicale, portant sur le retrait de la circulaire n’o 20, qui impose aux secrétaires d’Etat, et directeurs des entreprises publiques, l’obtention d’une autorisation préalable auprès de la présidence du gouvernement avant de négocier avec les syndicats, faisant état d’avancées des pourparlers là-dessus au sein de la commission 5 + 5.

Il a ajouté que la commission allait examiner dans sa réunion d’aujourd’hui, l’application de l’accord du 06 février 2021, portant activation de 46 conventions sectorielles en suspens dans la fonction publique, dont certaines remontent à l’année 2015.

Le responsable syndical a encore indiqué que l’UGTT réclame un round de négociations sociales au titre des années 2021, 2022 et 2023, ainsi qu’une majoration du SMIG.

L’UGTT insiste sur l’appel à l’application des anciens engagements du gouvernement, et sur l’ouverture d’un round de négociations en vue de l’augmentation des salaires de la fonction publique et du secteur public, étant donné que la dernière augmentation remonte à 2019.

La réunion 5 + 5 est le troisième du genre depuis la reprise des négociations entre le gouvernement et l’organisation syndicale.

Gnetnews