Tunisie : Les manifestations du 14 janvier seront traitÃ©es conformÃ©ment Ã  la loi, en coordination avec le parquet (Jebabli)

Tunisie : Les manifestations du 14 janvier seront traitées conformément à la loi, en coordination avec le parquet (Jebabli)

Le porte-parole officiel de la garde nationale, Houssem Eddine Jebabli, a déclaré ce vendredi 14 janvier, que la situation épidémique en Tunisie connait une évolution en nombre de contaminations, suite à quoi une décision a été prise pour interdire les rassemblements et manifestations.

Dans un entretien avec Shems, et réagissant aux appels à manifester ce vendredi 14 janvier, Jebabli a indiqué que les unités sécuritaires allaient être déployées sur les lieux à l’avenue Habib-Bourguiba, et la manifestation sera traitée conformément à ce qui prévoit la loi, en coordination avec le parquet, et selon les instructions des responsables sécuritaires.

« Que la question porte sur l’interdiction de rassemblement, ou l’autorisation de manifester, la loi sera appliquée, et l’on sera à la même distance envers les partis et les politiques, et la loi sera appliquée », a-t-il martelé.

Pour rappel, le conseil ministériel tenu le 11 janvier 2022, a décidé un couvre-feu de 22h à 5h le jour suivant, ainsi que l’interdiction des rassemblements et des manifestations dans les espaces publics et fermés, pour freiner la propagation du coronavirus.

Plusieurs partis, collectifs et personnalités ont lancé un appel à manifester ce vendredi 14 janvier, pour célébrer le 11ème anniversaire de la révolution de janvier 2011, ayant marqué la chute de régime et la fuite du défunt président, Ben Ali et sa famille en Arabie Saoudite.

