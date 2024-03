Tunisie : Un nouveau code de l’eau pour mieux gérer l’abondance et la sécheresse, améliorer la gouvernance du DPE…

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a présidé hier, mardi 26 Mars 2024, à la Kasbah, une séance de travail autour du nouveau code de l’eau, en présence des ministres de l’Agriculture, de la Santé, des Domaines de l’Etat et de l’Environnement.

Le locataire de la Kasbah a valorisé, en prélude, l’approche participative adoptée depuis des années en matière d’élaboration du nouveau code de l’eau, en arrivant à cette étape ultime, rappelant que le code de l’eau adopté depuis 1975 n’est plus en phase avec l’actuelle situation de l’eau en Tunisie, notamment face aux répercussions des changements climatiques dans la région méditerranéenne. Il a appelé à la nécessité de préserver notre richesse hydrique et et à en parfaire la gestion.

Après avoir mis l’accent sur sa double-dimension préventive et prospective en vue de parvenir à une sécurité hydrique et alimentaire durable, le ministre de l’Agriculture a présenté un aperçu sur les grands contours du nouveau code de l’eau, lequel vise à améliorer la gouvernance du domaine public de l’eau, à consacrer les mécanismes de gestion intégré et durable, à s’adapter aux changements climatiques, outre la préservation et la valorisation des ressources hydriques.

Les grands axes du nouveau code de l’eau, et les principaux amendements qui y sont introduits :

*En matière d’organisation et de gouvernance du domaine public de l’eau, il a été convenu de créer différentes structures aux niveaux sectoriel, national et régional ;

*Faire mention du droit à l’eau potable, conformément à la constitution ;

*Fixer le domaine public de l’eau ;



*Arrêter une méthode de gestion de l’abondance de l’eau et des périodes de sécheresse ;

*Améliorer la gouvernance des groupements de l’eau ;

*Mettre en place un système d’informations national pour suivre le domaine public de l’eau ;

*Utiliser les eaux non-traditionnelles, et charger les nappes phréatiques.

Le conseil a recommandé, au terme de ses travaux, d’élaborer une version définitive du projet du code de l’eau, qui tient compte de ses observations, afin qu’il soit soumis, postérieurement, à un Conseil des ministres pour approbation.

Gnetnews