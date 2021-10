Tunisie : Les problèmes des agriculteurs et des pêcheurs au centre d’un entretien Bouden/ Zar

Le président de l’Union tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), Abdelmajid Zar, a appelé le nouveau gouvernement « à opter pour une approche participative dans son action, en vue de surmonter les difficultés économiques, financières et sociales dans le pays ».

Lors d’une communication téléphonique ce mercredi 13 octobre 2021, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le président de l’UTAP a indiqué que « l’économie nationale ne pouvait trouver son salut que par le sauvetage du secteur agricole et de la pêche, et la résolution des préoccupations des agriculteurs et des pêcheurs, en donnant la priorité à ce secteur, dans les plans de développement pour son rôle stratégique en matière de sécurité alimentaire », indique, en substance, l’organisation agricole dans un communiqué.

Bouden a dit ses dispositions à coopérer avec l’UTAP et à interagir avec ses propositions, en l’impliquant dans les différents dossiers notamment ceux visant à sauver l’économie nationale et à relancer le secteur agricole et la pêche.

Les préparatifs de la saison agricole ont été au centre d’une rencontre hier entre la cheffe du gouvernement et le ministre de l’Agriculture, au premier jour de leur prise de fonctions.

Gnetnews