Tunisie : Les projets de production Ã©lectrique de 500 MÃ©ga-Watt au centre de la rÃ©union de la commission supÃ©rieure Ã  la Kasbah

Tunisie : Les projets de production électrique de 500 Méga-Watt au centre de la réunion de la commission supérieure à la Kasbah

La commission supérieure de la production de l’électricité s’est réunie, mardi 30 avril, sous la présidence du chef du gouvernement, Ahmed Hachani, pour examiner l’état d’avancement de la réalisation des projets de 500 Méga-Watt, ainsi que de l’appel d’offres de 1700 Méga-Watt.

Ahmed Hachani a affirmé, en préambule, la nécessité d’accélérer la finalisation des procédures administratives de tous les projets programmés, en rapport avec la production de l’électricité, en consécration de la transition énergétique, avec tout ce que cela a en termes d’impact positif sur les équilibres de l’économie tunisienne.

S’agissant des projets programmés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Tozeur, moyennant une capacité de 100 Méga-Watt, des conventions directes seront signées avant la fin du mois de Juin 2024.

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie compte signer les conventions relatives aux projets programmés dans les gouvernorats de Gafsa et Tataouine, d’une capacité de 300 Méga-Watt, au début du mois de Mai 2024. Le programme d’octroi des projets relatifs au lot de 500 Méga-Watt aura été, ainsi, achevé.

A noter que la date du 30 Mai a été fixée, comme dernier délai pour la présentation des offres, pour les autres projets programmés d’une valeur de 500 Méga-Watt à partir de l’énergie solaire, dans de nombreuses régions de Tunisie, dans le cadre du lot programmé antérieurement, d’une valeur de 1700 Méga-Watt.

Dans le cadre de la stratégie nationale de transition écologique et énergétique, le chef du gouvernement a recommandé l’élaboration d’un projet de décret contraignant les établissements et structures publics, à consacrer et à généraliser l’utilisation des énergies renouvelables en leur sein.

Les réunion s’est déroulée en présence des ministres des Finances, de l’Industrie, du Commerce, des domaines de l’Etat, de l’Environnement, ainsi que du gouverneur de la banque centrale de Tunisie.

Gnetnews