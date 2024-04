Tunisie : Les projets réalisés par la société Al Buhaira au centre d’une rencontre au ministère de l’Equipement

Le développement de l’activité de la société Al Buhaira de développement et de l’investissement, et l’examen des perspectives futures de financement et de réalisation des projets urbains, ont été au centre d’une rencontre ayant réuni hier, mercredi 17 avril 2024, la ministre de l’Equipement et de l’Habitat, avec le président du Conseil d’administration de ladite société, Abdulelah Sabbahi.

La ministre a salué les efforts accomplis de la part du Conseil d’administration de la société alBuhaira, afin de la promouvoir à travers les importants projets réalisés, et « sa distinction, comme modèle des autres sociétés sous la tutelle du ministère ».

Elle a évoqué, à cette occasion, « les relations solides entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite, et la poursuite du soutien du Royaume à la Tunisie, pour la relance de l’activité économique, et la diversification des domaines de coopération, ayant concerné différents secteurs économiques et sociaux ».

La ministre a souligné l’importance d’élargir les investissements de la société à travers la réalisation de nouveaux projets.

Il a été question de l’accélération de la mise en œuvre de divers projets, et la nécessité d’intensifier la coordination, le suivi, l’évaluation et la conjugaison des efforts, afin de surmonter certains problèmes, d’impulser la cadence de réalisation, de maitriser la planification urbaine, et d’ouvrir de nouvelles opportunités d’investissement et relancer, ainsi, l’activité économique dans le pays.

Gnetnews