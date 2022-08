Tunisie : Les résultats de la Ticad, et la présence des compétences tunisiennes à l’échelle internationale au centre d’une rencontre Jarandi/ Belhaj

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, s’est entretenu hier, mardi 30 août 2022, avec le vice-président de la banque mondiale chargé de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), Farid Belhaj, qui a participé à la conférence de Tokyo pour développement en Afrique (Ticad 08), tenue les 27 et 28 août 2022.

Les deux parties ont examiné « la Ticad 08, et ses résultats promoteurs, au niveau des relations afro-nippones, afro-africaines, et tuniso-japonaises, notamment en termes économique et d’investissement ».

Le ministre a mis l’accent sur « l’importance du rôle que joue les institutions financières régionales et internationales, dont la banque mondiale en matière de financement du développement durable dans le continent », rapporte un communiqué du département du Nord-Hilton.

Il a appelé « à mettre en place des outils de financement innovants, allant de pair avec les exigences de la croissance économique pour la période de l’après-Covid-19, et des défis que connait le monde, notamment les pays en développement ».

Les deux parties ont, par ailleurs, évoqué « les relations de la Tunisie avec les institutions économiques et financières internationales, dont la banque mondiale, et les moyens à même de les développer, selon les priorités économiques de notre pays pendant la prochaine période ».

Farid Belhaj a abordé « les différentes interventions de la banque dans les secteurs vitaux prioritaires, et les programmes mis en place dans le cadre de l’autonomisation de la jeunesse et de la femme, notamment dans les secteurs promoteurs et à haute teneur technologique ».

Jarandi s’est, également, arrêté à la présence et à la distinction des compétences tunisiennes au sein des institutions internationales. Farid Belhaj, qui est parvenu à se frayer un chemin à à l’échelle internationale, en est un exemple illustratif, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews