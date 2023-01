Tunisie : Les retraités contestent ce mercredi, pour réclamer le versement des pensions à temps, et des arriérés

La fédération générale des retraités appelle l’ensemble des retraités à à un sit-in ce mercredi 11 janvier 2023 devant le théâtre municipal, pour le Grand-Tunis, et devant les sièges des gouvernorats et délégations à travers le pays.

La FGR appelle au respect de la périodicité de la révision du SMIG pour les retraités, ainsi que la révision des points du régime complémentaire.

Elle réclame le versement des pensions dans les délais impartis, et l’annulation de toutes les lois y portant atteinte, en prime la loi n’o 2007/43 amendant et complétant les lois régissant les pensions accordées au titre des régimes de retraite, d’incapacité et de survivants dans les secteurs public et privé, et les régimes spéciaux.

Comme elle exige le versement de tous les arriérés.