Tunisie : Les six nouveaux membres du gouvernement reçus à la Kasbah par binôme

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, a reçu hier, mercredi 24 janvier 2024, à la Kasbah, les nouveaux membres de son gouvernement, à l’issue de la prestation de serment devant le président Kaïs Saïed, à Carthage.

Hachani leur a exprimé ses vœux de réussite, les exhortant à déployer leurs efforts au mieux, pour opérer un saut qualitatif dans l’action des ministères concernés, et conférer plus d’efficacité à l’action gouvernementale, dans le cadre de l’esprit de responsabilité et du déni de soi, pour l’intérêt suprême de la nation.

Le président de la république avait procédé hier à un remaniement ministériel partiel, pourvoyant à la vacance à la tête de trois ministères, gérés jusque-là d’une manière intérimaire, ou provisoire par les chefs de cabinet en place.

Six nouveaux membres font ainsi leur entrée à l’actuel cabinet de Hachani, trois ministres et trois secrétaires d’Etat, avec, désormais un binôme à la tête de chaque ministère concerné :

Ont été ainsi nommés :

*Fériel Ouerghi Sebeï, ministre de l’Economie et de la Planification, et Samir Abdlehafidh, Secrétaire d’Etat aux PME,

*Fatma Thabet épouse Chiboub, ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, et Ouael Chouchane, Secrétaire d’Etat à la transition énergétique ;

*Lotfi Dhieb, ministre de l’Emploi et de la formation professionnelle, et Riadh Chaoued, Secrétaire d’Etat, chargé des sociétés communautaires.

Un gouvernement renforcé qui aura à affronter des défis, principalement socio-économiques, dans une année éminemment politique, dans la perspective de l’élection présidentielle de 2024.

