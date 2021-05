Tunisie : Les syndicats de santÃ© refusent de vacciner les enseignantsâ€¦ Taboubi tente de trouver une solution

Tunisie : Les syndicats de santé refusent de vacciner les enseignants… Taboubi tente de trouver une solution

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, se réunit, actuellement, avec les syndicats de la santé et de l’enseignement, pour parvenir à une solution à la vaccination du cadre éducatif, après le refus de la fédération générale de la santé de vacciner les enseignants.

La fédération générale de la Santé, et le syndicat des médecins, pharmaciens et dentistes rejettent la circulaire conjointe des ministères de la Santé et de l’Education, d’assurer la vaccination des enseignants à compter de ce lundi 24 Mai, via des équipes itinérantes.

Les syndicats de la santé « refusent de travailler en dehors du dispositif Evax, adopté en matière de vaccination pour l’ensemble des Tunisiens, sur un pied d’égalité », soulignent-ils dans un communiqué.

Ils pointent « le non-sérieux en matière de traitement des malades chroniques, et la priorité devant leur être accordée, ainsi que l’improvisation en matière d’ouverture de centres de vaccination ».

« Le fait de présenter l’inscription préalable ne donnent pas le droit de bénéficier du vaccin, tant que qu’on n’a pas reçu le SMS, comme c’est le cas pour l’ensemble des Tunisiens », considèrent les syndicats de la santé.

Ces derniers appellent le personnel de santé « à ne pas rejoindre les centres créés en dehors du dispositif de santé, afin que le droit à la santé pour tous ne soit pas touché ».

Les syndicats appellent le gouvernement et le ministère de la Santé « à parachever, rapidement, la vaccination des professionnels de santé, à améliorer leurs conditions de travail, et à leur rendre justice ».

Gnetnews