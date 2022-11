Tunisie : Parution prochaine du décret fixant le plafond des dépenses pour la campagne électorale

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a déclaré, ce lundi 14 novembre, que les textes juridiques liés à la campagne électorale des législatives, seront parachevés les tous prochains jours.

Dans une déclaration médiatique, à l’ouverture de la session de formation destinée aux cadres et agents de l’instance électorale, sur les mesures et règles de la campagne électorale, qui démarrera le 25 novembre et se poursuivra jusqu’au 15 décembre prochain, il a indiqué que l’instance a fait paraitre les décrets inhérents à la campagne électorale.

Elle a, par ailleurs, émis son avis au sujet de la circulaire de la banque centrale, portant sur les mesures financières de la campagne électorale, et est en attente d’un avis au sujet de la décision conjointe de l’instance électorale et la Haute autorité de la Communication audio-visuelle.

Il a annoncé la parution imminente du décret présidentiel, fixant le plafond des dépenses pour la campagne électorale des législatives du 17 décembre prochain.

« L’instance œuvre à fixer tout ce qui a trait à la campagne des législatives, qui procède du scrutin uninominal, ce qui requiert le contrôle les discours et interventions des candidats, le financement de la campagne…, en clarifiant la relation entre les candidats et les partis qui les soutiennent », a-t-il souligné.

Le Conseil de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) avait adopté lors sa dernière réunion, vendredi 11 novembre, la décision amendant celle n’o 22 de l’année 2019, du 22 août 2019, fixant les règles d’organisation de la campagne électorale et la campagne du référendum, ainsi que la décision n’o 20 de l’année 2014, amendant celle du 08 août 2014, fixant les règles de financement de ladite campagne.

