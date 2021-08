Tunisie : Les touristes dispensés du confinement obligatoire de dix jours

Le ministère du Transport et de la Logistique a pris de nouvelles dispositions pour l’entrée en Tunisie dans le cadre de voyages touristiques encadrés et organisés. (Inclusive tour).

Les passagers non-résidents qui arrivent en Tunisie à bord de vols charter et vols réguliers sont dispensés du confinement sanitaire à l’arrivée sur le territoire national, annonce l’ambassade de Tunisie en Arabie Saoudite sur sa page officielle.

Ces passagers devront néanmoins présenter un test RT-PCR négatif ne dépassant pas les 72 heures, à l’embarquement. Les touristes devront également détenir un Voucher de l’Inclusive tour, et s’en tenir au Cohorting, depuis l’arrivée en Tunisie, celui-ci inclut le transport touristique, le séjour, et le transport à l’intérieur et en dehors des établissements d’hébergement touristique.

Ils seront également amenés à appliquer les dispositions du protocole sanitaire émis par le ministère de la Santé, et remplir la fiche sur le site : https://app.e7mi.tn.

Un confinement obligatoire de dix jours est imposé aux arrivants en Tunisie à compter de ce jeudi 19 Août ; une disposition qui excepte les personnes vaccinées.

Gnetnews