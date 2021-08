Tunisie : Les horaires du couvre-feu écourtés, confinement obligatoire et autres dispositions à compter du jeudi 19 août

La présidence de la république annonce la révision des horaires du couvre-feu pour s’étaler, à compter de demain jeudi 19 Août jusqu’à nouvel ordre, de minuit jusqu’à 5 h du matin sur l’ensemble du territoire de la république.

Dans un communiqué rendu public au milieu de cette matinée sur sa page officielle, au lendemain de la réunion du comité scientifique ayant recommandé le maintien des recommandations et restrictions en vigueur, la présidence annonce les dispositions devant être mises en application à compter de demain.

*Interdiction des manifestations et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces fermés.

*Permettre aux personnes ayant achevé la vaccination contre le Covid-19 d’assister aux événements et rassemblements familiaux, privés et publics dans les espaces ouverts, avec la nécessité de s’en tenir aux protocoles sanitaires.

*Levée des chaises et interdiction de la consommation sur place à 22 heures, dans les restaurants et cafés, tous types confondus.

*Les arrivants en Tunisie à travers l’ensemble des points de transit urbain, aérien et maritime, devront présenter un test PCR négatif contre le Covid-19 à l’embarquement, ne dépassant pas les 72 heures depuis la date de sa réalisation, tout en produisant une attestation à cet effet, et en se soumettant au confinement obligatoire pendant dix jours, à compter de la date d’entrée en Tunisie. Sont dispensés du confinement obligatoire les arrivants qui auront prouvé l’achèvement de la vaccination.

*Les autorités sanitaires civiles et militaires devront intensifier et accélérer la campagne de vaccination et de dépistage pour détecter les porteurs du virus ;

*Les autorités compétentes devront durcir l’application et le contrôle des protocoles sanitaires, et des mesures de prévention individuelles, et collectives dans tous les secteurs et espaces privés et publics, les grandes surfaces et les moyens de transport en commun ;

*L’ensemble des intervenants dans la lutte contre le Covid-19 devront unifier les mesures, et renforcer la coordination au niveau régional, selon l’incidence du virus entre les délégations et les communes.

Gnetnews