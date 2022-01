Tunisie : Les Tunisiens ayant un schéma de vaccination complet franchissent la barre des 6 millions

Le monde entier connait un regain d’intérêt pour le vaccin pour conter cette nouvelle vague épidémique, la plus virulente depuis l’avènement de la pandémie.

La Tunisie n’est pas en reste. Les autorités politiques et sanitaires n’ont de cesse d’inciter les Tunisiens à se faire administrer la fameuse piqûre, et d’exhorter les récalcitrants au vaccin à changer d’avis et à franchir le pas en vue de renforcer leur immunité contre le virus.

Actuellement, les Tunisiens ayant un schéma de vaccination complet franchissent la barre des 6 millions, 6 000 478 plus précisément, dont 4 425 010 ont reçu deux doses, et 1 575 468 n’en ont pris qu’une seule.

Depuis le lancement de la campagne nationale de vaccination en mars 2021, la Tunisie a administré 12 301 642 doses, dont environ 7 millions (première dose), 6 954 920, exactement.

Quelque 18 955 doses de vaccin ont été inoculés hier, mardi 04 janvier, dont 11 797 premières doses.

La plateforme Evax accueille, à ce stade, 7 728 942.

