Tunisie : Les universités tunisiennes progressent dans le classement Times Higher Education 2023

Les universités tunisiennes ont amélioré leur position dans le classement des universités arabes de l’année 2023, Times Higher Education.

Suite à la publication de ce nouveau classement à la date du 15 novembre 2023, les universités tunisienne ont progressé, par rapport au classement de 2022, indique le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans un communiqué.

Il s’agit des universités de Tunis el-Manar, l’université de Sfax, l’université de Tunis, l’université de Monastir, l’université de Sousse, l’université de Carthage, l’université de Gabès, l’université de la Manouba, l’université de Gafsa, et l’université de Jendouba.

Le ministère présente ses remerciements aux présidents des universités, doyens, directeurs, professeurs, chercheurs, agents administratifs, et étudiants pour les efforts déployés, en vue d’améliorer la position des universités tunisiennes dans les classements mondiaux, et d’œuvrer à développer le dispositif d’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Gnetnews