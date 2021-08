Tunisie : Les vaccinÃ©s contre le Coronavirus dÃ©passent les 5 millions, une 3Ã¨me dose reste envisageable

Tunisie : Les vaccinés contre le Coronavirus dépassent les 5 millions, une 3ème dose reste envisageable

Le ministère de la Santé annonce que quelque 5 022 698 personnes ont été vaccinées contre le Coronavirus, dont 3 598 082 ont reçu une seule dose, et 1 424 616 se sont vus administrer deux doses.

Le même département ajoute que 2 026 634 personnes ont parachevé la vaccination contre le Covid-19, dont 311 198 ont reçu un vaccin à dose unique, et 290 820 ont, auparavant, contracté le virus.

Quelque 44 511 personnes ont été vaccinées à la date du 23 Août, sur un ensemble de 92 609 personnes convoquées.

La plateforme Evax compte, à ce stade, 5 411 029 inscrits.

Le MS avait annoncé, auparavant, l’organisation dimanche 29 août de la 3ème journée de vaccination massive, pour les catégories âgées de plus de 40 ans, et celles entre 15 et 17 ans.

Dans une déclaration médiatique, le DG de l’Institut Pasteur, et président de la commission nationale de vaccination, Hechmi Louzir, a affirmé qu’une 3ème dose du vaccin pourrait être envisagée en Tunisie après 07 à 08 mois, pour renforcer l’immunisation de la population contre le Covid-19.

