Tunisie : L’ETAP, dÃ©sormais titulaire du permis Â«ZaratÂ» Ã  100 %

Tunisie : L’ETAP, désormais titulaire du permis «Zarat» à 100 %

Un arrêté de la ministre de l’industrie, des mines et de l’énergie du 5 janvier 2022, portant autorisation de cession totale des droits et des obligations dans le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Zarat» est paru dans l’édition de ce mercredi 05 janvier du Journal Officiel.

Est autorisée la cession totale des droits et obligations détenus par la société « PA Resources Tunisia Pty Ltd » dans le permis de recherche d’hydrocarbures dit permis «Zarat» (1%) au profit de l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières, stipule son article premier.

L’’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières devient suite à cette cession totale, le titulaire dudit permis avec un taux de 100%.

La société « PA Resources Tunisia Pty Ltd dont le siège est à Sidney (Australie), et a un bureau à Tunis au berges du lac. Après nos recherches, nous n’avons pas trouvé des informations sur cette société, sa nature, ses activités et sa nationalité.

La convention régissant le permis Zarat et ses annexes ont été signés à Tunis le 5 avril 1990 entre l’Etat Tunisien d’une part, l’Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières et la société « Coho International Limited » d’autre part, en vertu de la loi loi n° 91-7 du 11 février 1991.

La durée de validité du premier renouvellement du permis « Zarat » a été renouvelée pour une année, en vertu d’un arrêté du ministre de l’industrie du 21 juin 2000.

