Tunisie : L’état d’avancement de l’hôpital du roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan au centre d’un entretien entre le ministre de la Santé et l’ambassadeur saoudien

La consolidation des programmes de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite dans le domaine sanitaire était au centre d’une rencontre hier, mercredi 31 Mai, entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet et l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz ben Ali Sakr.

Il a été question de l’état d’avancement des projets programmés à l’étape actuelle, à l’instar du projet de l’hôpital (CHU) du roi Salman Ibn Abdelaziz à Kairouan.

Les deux parties ont souligné la nécessité de surmonter toutes les difficultés, de mener ces projets à leur terme, dans les meilleurs délais, ainsi que de diversifier la coopération bilatérale, de manière à servir les systèmes de santé dans les deux pays.

Gnetnews