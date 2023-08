Tunisie : Lâ€™Etat ne peut Ãªtre gÃ©rÃ© par Facebook, les lobbies et les cartels nâ€™ont pas lâ€™ascendant dessus (SaÃ¯ed)

Tunisie : L’Etat ne peut être géré par Facebook, les lobbies et les cartels n’ont pas l’ascendant dessus (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a mis l’accent sur l’harmonie entre les institutions de l’Etat.

Lors d’une visite, hier jeudi 17 août, à la Kasbah, où il s’est réuni avec le chef du gouvernement et des ministres, il a indiqué que « l’Etat ne peut être géré par Facebook, mais est dirigé par ceux qui sont responsables en son sein ».

« Personne ne peut prétendre à une quelconque proximité, ou parler en son nom, sauf s’il a un appui légal à l’intérieur de l’Etat », a-t-il indiqué.

Saïed a mis en garde tous ceux qui cherchent à provoquer des crises : « Celui qui tend à affamer le peuple, ou à créer une crise à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, sera affronté par la force de la loi ».

« Ce ne sont pas les lobbies et les cartels qui ont l’ascendant sur l’Etat tunisien », a-t-il asséné dans une vidéo postée sur la page de la présidence.

Il s’est engagé à poursuivre le travail pour « sauver l’Etat » et réaliser les attentes du peuple. « Nous sommes venus pour servir le peuple et la Tunisie indépendante et souveraine ».

Gnetnews