Tunisie : LibÃ©ration de l’homme d’affaires kidnappÃ© et dÃ©tenu par deux ressortissants africains

Tunisie : Libération de l’homme d’affaires kidnappé et détenu par deux ressortissants africains

La brigade de la police judiciaire à l’Ariana Nord est parvenue à libérer l’homme d’affaires, ayant été victime d’enlèvement et de torture de la part de deux personnes, portant la nationalité d’un pays subsaharien.

Dans une déclaration à la TAP, une source sécuritaire a indiqué que les investigations avaient commencé dans cette affaire, après qu’un homme d’affaires a informé les parties sécuritaires d’avoir été escroqué, de la part de deux ressortissants portant la nationalité d’un pays africain, ils lui ont demandé une rançon contre la libération de son ami kidnappé.

Il a ajouté avoir reçu une vidéo illustrant l’agression dont son camarade était victime, montrant qu’il était frappé et torturé, avec des mains et pieds enchaînés, avec des câbles.

La source sécuritaire a ajouté que le lieu où se trouvait l’otage a été déterminé, après des investigations, et des constats techniques et scientifiques de terrain, une descente a été effectuée dans le domicile en question, où il était retrouvé dans un état de santé critique à cause de la torture.

Les deux principaux accusés ont été arrêtés, ils ont reconnu les faits qui leur sont imputés, invoquant leur besoin d’argent en vue d’émigrer vers l’Italie.

Ils ont dit avoir contacté son épouse ayant procédé au virement de 3000 euros, à travers un mandat bancaire à leur profit, comme ils ont contacté son ami, et ils lui ont demandé un montant de 2000 euros, contre sa libération en menaçant de le tuer. Pendant la descente, une somme de 5400 dinars, et 450 euros ont été saisis, ainsi que 03 téléphones portables.

Sur ordre du parquet, les accusés ont été placés en détention, pour « détournement de personne avec l’utilisation de l’arme blanche, sa mise en détention et son extorsion. »

Gnetnews