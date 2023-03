Tunisie-Libye : Chaâleli déclare forfait

La sélection tunisienne de football affrontera la Libye les 24 et 28 mars dans les cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Pour cette double confrontation, le sélectionneur Jalel Kadri devra se passer des services du milieu de terrain Sang et or, Ghaylen Chaâleli. Ce dernier souffre d’une blessure musculaire qui l’obligera à observer une période de repos d’une dizaine de jours avant de réévaluer sa situation.

GnetNews