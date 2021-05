Tunisie – Libye : Extension de l’autoroute vers les frontières tuniso-libyenne, et accélération des travaux de l’autoroute maghrébine

La Tunisie et la Libye ont convenu de développer le réseau routier les reliant, et de l’étendre, dans un second temps, à l’Afrique.

Le ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de l’infrastructure tunisien, et le ministère des Télécommunications libyen ont décidé la création d’une commission technique mixte, chargée de préparer les études et conceptions en vue d’étendre l’autoroute aux frontières tuniso-libyennes, au niveau de Ras-Jdir.

Le projet prévoit également la modernisation du point de passage, en le dotant de technologies de pointe, sur environ 10 Km côté tunisien et 08 Km, côté libyen, tout en développant les routes frontalières entre les deux pays.

Lors d’un atelier de travail autour « des projets d’infrastructure et de logistique en vue de l’ouverture de points d’accès vers la l’Afrique subsaharienne », tenu hier lundi en marge du forum tuniso-libyen à Tripoli, les projets d’infrastructure conjoints ont été passés en revue, à l’instar du projet d’autoroute maghrébine, les moyens de développer les transactions commerciales par voie terrestre, avec les pays nord-africains et subsahariens, et la coopération conjointe dans le domaine des travaux publics, indique le ministère de l’Équipement dans un communiqué.

Les deux parties ont, par ailleurs, décidé la création d’une commission exécutive, en vue de faciliter les procédures aux entrepreneurs tunisiens, pour participer aux marchés inhérents aux projets de reconstruction.

La partie libyenne s’est engagée à accélérer la réalisation de l’autoroute maghrébine Ras-Jdir – Messaed, sur une longueur de 1700 Km, et appelle les entreprises BTP et les bureaux d’études tunisiens à contribuer à la réalisation des travaux, leur promettant facilitations et soutien.

