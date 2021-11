Tunisie/ Libye : Une nouvelle ligne maritime reliant Misrata Ã  Sfax, la Goulette et Zarzis

Tunisie/ Libye : Une nouvelle ligne maritime reliant Misrata à Sfax, la Goulette et Zarzis

Le navire Kevalay Queen a accosté, mardi, au port de Misrata (Libye), pour être une courroie de transmission entre les ports de Misrata, ceux de Sfax, de la Goulette et de Zarzis, dans le cadre de la ligne maritime reliant la Tunisie à la Libye, et visant à faciliter le transport des personnes et conteneurs, entre les deux pays.

Le navire Kevalay Queen appartient à la compagnie privée libyenne, Kevalay, en partenariat avec l’Etat libyen, via l’usine de fer et d’acier.

Dans une déclaration à la TAP, le directeur exécutif du Conseil de coopération tuniso-libyen, Saber Bouguera, a indiqué que le démarrage de la ligne maritime reliant la Tunisie et la Libye restait tributaire du parachèvement des procédures par la partie tunisienne, notamment le ministère du Transport, insistant sur l’importance de cette ligne en matière de consolidation des relations entre la Tunisie et la Libye, et de facilitation des échanges commerciaux.

Il existe actuellement trois lignes maritimes régulières pour le transport des conteneurs ayant contribué à approvisionner le marché libyen en denrées alimentaires et à développer les exportations tunisiennes vers la Libye.

Les échanges entre la Tunisie et la Libye ont avoisiné en 2010, 7 % du total de ses transactions avec l’étranger, alors que 1000 entreprises tunisiennes sont installées en Libye et près de 150 mille Tunisiens y travaillent.

Gnetnews