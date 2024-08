Tunisie: Limogeage de Ahmed Hachani, Maddouri prend la tête du gouvernement

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu ce mercredi 7 août 2024, au Palais de Carthage, Monsieur Kamel Maddouri, ministre des Affaires sociales. À l’issue de cette rencontre, le Président Saïed a décidé de nommer M. Maddouri au poste de Premier ministre, en remplacement de M. Ahmed Hachani.

Avant de devenir ministre, Kamel Maddouri a occupé le poste de président directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS). Né le 25 janvier 1974 à Téboursouk, il est marié et père de trois enfants. M. Maddouri est titulaire d’un doctorat de troisième cycle en droit de la Communauté européenne et des relations maghrébines-européennes, ainsi que d’une maîtrise en sciences juridiques de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis 2. Il est également diplômé de l’École nationale d’administration (ENA) et de l’Institut national de défense en 2015.

Expert en droit et en gestion publique, M. Maddouri a été membre du Conseil national du dialogue social et vice-président de la sous-commission de la protection sociale. Il a également siégé aux conseils d’administration de plusieurs institutions nationales, telles que l’établissement public de santé (Charles Nicolle) et l’Autorité générale de l’assurance.

En plus de ses fonctions administratives, Kamel Maddouri a enseigné à l’École nationale d’administration et à l’École supérieure des forces de sécurité intérieure. Auteur de plusieurs publications sur la coordination des régimes de sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs migrants, et la réforme de l’assurance maladie et des retraites, il a dirigé la CNAM entre février 2023 et mai 2024, et a été directeur général de la sécurité sociale au ministère des Affaires sociales. En tant qu’expert en droit communautaire, droit institutionnel, relations internationales et politiques communes de l’Union européenne, il a été un membre permanent de diverses commissions mixtes tuniso-étrangères de sécurité sociale.

