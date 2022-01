Tunisie : L’initiative CoviDar s’étend à deux nouveaux gouvernorats (Dr Jribi)

L’initiative CoviDar pour la prise en charge des malades Covid à domicile s’étendra prochainement aux gouvernorats de Sidi Bouzid et Tataouine, selon le porte-parole officiel de l’initiative, Chokri Jribi.

« Nous souhaitons que cette initiative arrive à l’ensemble des gouvernorats de la république, tant que le permettent les moyens matériels et humains », a-t-il indiqué, signalant qu’elle a touché jusque-là, dix gouvernorats : (Ben Arous, Monastir, Tozeur, Sfax, Béjà, Kairouan, Zaghouan, Siliana, Sidi Bouzid, et Tataouine), ainsi que trois délégations (Jerba, Kelibia et Korba).

Dans une déclaration à la TAP, Dr Jeribi a expliqué que « tous les malades du Covid-19 des deux gouvernorats en question (Sidi Bouzid et Tatatouine), vont pouvoir contacter le numéro vert : 80106860, qui travaille H 24, décrire leur état, et présenter des données les concernant, un médecin et un infirmier seront dirigés vers leur domicile, pour les prendre en charge et suivre leur état de santé ».

Cette initiative concerne seulement les personnes infectées par le virus dans un premier temps, avant que leur état de santé ne se détériore, vise à établir un diagnostic précoce et à leur prodiguer les soins appropriés, en vue de leur éviter l’hôpital et d’alléger, par ricochet, les pressions sur les établissements de santé.

Il a, par ailleurs, fait savoir que l’initiative CoviDar repose sur la digitalisation, les dossiers des malades ont été ainsi numérisés afin de pouvoir suivre leur état de santé avec précision et souplesse.

Cette initiative a pris en charge depuis son lancement en janvier 2021, plus de 3 mille malades, dont 98 % se sont remis totalement, et n’ont pas eu besoin de séjourner à l’hôpital.

Appuyée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), et l’Union européenne à travers l’organisation « médecins du monde », cette initiative assure une prise en charge, sur la base du volontariat.

Gnetnews