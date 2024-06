Tunisie : L’initiative Équipe Europe investit 270,9 Millions d’Euros pour soutenir les entreprises tunisiennes

L’Union européenne, la Banque européenne d’investissement (BEI), le Groupe Agence française de développement (AFD) et la coopération financière allemande (KfW) ont annoncé un investissement conjoint de 270,9 millions d’euros pour soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) tunisiennes.

Cet investissement se décompose en deux lignes de crédit de 170 et 80 millions d’euros, ainsi qu’un soutien de 10,5 millions d’euros pour la garantie « Dhamen Express ». L’initiative vise à renforcer l’accès au financement des MPME, avec au moins 30% des fonds de la BEI et 35% de ceux de l’AFD destinés à des projets favorisant l’inclusion sociale, l’emploi des jeunes, les femmes, et l’économie verte.

Un accompagnement des banques et des MPME par une assistance technique d’un montant total de 10,4 millions d’euros est également prévu. Cette assistance sera financée par l’UE (8 millions d’euros), la BEI (1,5 million d’euros) et l’AFD (900 000 euros).

La mise en œuvre de cette coopération technique sera assurée par Expertise France, notamment à travers la création d’un dispositif d’accompagnement technique et financier des MPME pour améliorer leur accès au financement.

Cette initiative s’inscrit dans une approche de l’Équipe Europe, qui comprend :

– Une ligne de crédit « Tunisie Relance Économique » de la BEI de 170 millions d’euros.

– Une ligne de crédit de l’AFD de 80 millions d’euros, à signer prochainement.

– Un soutien de la KFW au mécanisme de garantie « Dhamen Express » de 10,5 millions d’euros.

– Un accompagnement technique financé par l’UE, la BEI et l’AFD.

Le projet vise à répondre aux besoins croissants en capacité de débit, rapidité de réponse et qualité de service, en incluant des applications modernes comme l’Internet des objets, le contrôle à distance, et les applications de réalité virtuelle et augmentée.

M. Ioannis Tsakiris, Vice-Président de la BEI, a déclaré : « Nous sommes ravis de contribuer à cette action conjointe en format Équipe Europe. Les MPME jouent un rôle essentiel dans la croissance économique, et cette initiative contribuera à renforcer leur capacité à prospérer et à créer des emplois durables. »

M. Marcus Cornaro, Ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a ajouté : « Cette initiative est un exemple parfait des synergies importantes existantes entre la BEI, le Groupe AFD et l’UE, permettant d’aller plus loin en matière d’accompagnement. »

Mme Cécile Couprie, Directrice Régionale de l’AFD pour l’Afrique du Nord, a souligné : « Cette initiative contribue à relever un des défis majeurs pour l’économie tunisienne, à savoir l’accès au financement de ses PME. »

Andrea Hauser, membre du comité de direction de la KfW, a conclu : « Nous sommes heureux de renforcer le soutien de nos partenaires de l’Équipe Europe et d’apporter une réponse aux obstacles réels au développement des entreprises en Tunisie. »

Cet appui combiné vise à soutenir la résilience du tissu des MPME tunisiennes, en améliorant leur accès au financement et en contribuant à la relance économique du pays.

