Tunisie : L’INM annonce l’arrivée des intempéries, avec une forte chute des températures

Les services météo prévoient les premières intempéries hivernales, la nuit prochaine, avec une baisse des températures de plus de 10°, à partir de demain.

Ce mercredi 05 janvier, les conditions météorologiques sont marquées par un brouillard intense dans les zones basses et les régions limitrophes des barrages, forêts, oueds et près des côtes. Chose qui donnera lieu à la baisse de la visibilité horizontale les premières heures de la journée, prévient l’INM dans son premier bulletin météo de la journée.

Le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, des nuages qui deviendront plus denses au Nord, et au centre ouest, avec des pluies éparses et provisoirement orageuses, englobant les régions Est du pays.

La violence du vent requiert la vigilance près des côtes, en atteignant 60km/ heure.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et la pêche et la mer est fortement agitée.

Les températures sont en baisse au Nord, avec des maximales comprises entre 14 et 19°, et entre 19° et 24° au centre et au sud.

Gnetnews