Tunisie : L’INM maintient l’alerte face Ã  la persistance d’un vent violent sur les cÃ´tes

Tunisie : L’INM maintient l’alerte face à la persistance d’un vent violent sur les côtes

Le temps printanier continue à envelopper nos contrées en cette fin de mois de Mars, avec une persistance du vent.

Le premier bulletin météo de la journée prévoit la poursuite du vent violent près des côtes et au Sud, où il charrie sable et poussière, avec une vitesse dépassant les 70 km/ heure, sous forme de rafales.

Les bulletins d’alerte restent de mise pour la navigation et le pêche, et la mer est très agitée.

En ce mardi 28 Mars, le ciel sera peu nuageux sur l’ensemble du pays, avec des températures douces.

Les maximales seront comprises entre 17 et 22° au Nord, sur les hauteurs et dans les régions côtières, elles varieront entre 22 et 27° dans le reste des régions.

