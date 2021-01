Tunisie : L’INM met en garde contre un vent violent, et maintient l’alerte pour la navigation et la pêche

L’Institut national de la météorologie met en garde, ce mercredi 13 janvier, contre un vent violent dans les régions côtières et sur les hauteurs, dont la vitesse pourrait atteindre les 80 Km/ heure.

L’INM maintient ainsi ses bulletins d’alerte pour la navigation et la pêche, prévoyant une mer fortement houleuse à agitée, au Nord et sur les côtes-Est.

La température sera en légère hausse, oscillant entre 10 et 14° au Nord et sur les hauteurs, et entre 14 et 18° dans le reste des régions.

La journée sera émaillée par des périodes ensoleillées, et des nuages, qui seront intenses au Nord et au Centre.

Gnetnews