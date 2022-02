Tunisie : L’INS récuse toute ingérence dans ses travaux, et affirme son indépendance

L’Institut National de la Statistique exclut ce lundi 14 février « toute influence ou ingérence dans ses travaux de la part du ministère de tutelle ».

Suite aux informations relayées par certaines pages sur les réseaux sociaux faisant état de pressions exercées sur l’Institut pour modifier le nombre des participants à la consultation électronique nationale, l’INS dit « produire et publier les statistiques officielles de manière indépendante et conformément aux normes internationales et aux codes déontologiques de la profession ».

L’Institut National de la Statistique ajoute qu’ »il n’est pas autorisé à participer à des opérations de collecte de données en dehors des enquêtes inscrites à son programme statistique ». « Les données individuelles collectées par l’Institut sont protégées par le secret statistique et ne peuvent être communiquées à des tiers », souligne-t-il.

« L’Institut National de la Statistique, avec l’appui de la Présidence du Gouvernement et du ministère de tutelle, s’emploie à trouver des solutions urgentes à même de calmer le climat social tendu que connaît l’institution depuis des semaines, afin de reprendre le cours normal des travaux dès que possible et éviter ainsi de nouveaux retards dans la production et la publication des statistiques officielles », conclut-il.

D’après Communiqué