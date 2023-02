Tunisie : L’instance anti-torture a pu rendre visite à Béchir Akremi à l’hôpital Razi

L’instance nationale de la prévention de la torture annonce avoir pu rendre visite à l’ancien procureur de la république, et magistrat révoqué, Béchir Akremi, admis à l’hôpital psychiatrique de Razi.

L’INPT indique, dans un communiqué, qu’après avoir contacté hier matin, lundi 20 février 2023, la Directrice Générale de l’Hôpital psychiatrique Razi, ainsi que le chef de cabinet du ministre de la Santé, elle a pu se rendre au service de médecine psychiatrique légale à l’hôpital en question, a constaté les conditions d’internement en son sein, ainsi que la manière dont sont traitées les personnes objet d’une hospitalisation sous contrainte ».

L’instance nationale de prévention de la torture « remercie la direction de l’hôpital Razi, et le ministère de la Santé pour avoir résolu le contretemps qui s’est produit dimanche, et facilité le travail de son équipe », s’engageant « à continuer à s’acquitter de son travail, conformément à la loi et aux standards internationaux ».

L’instance avait indiqué auparavant, avoir dépêché une équipe dimanche à l’établissement hospitalier précité, suite à un signalement qu’elle a reçu dimanche 19 février, par mail de la part de la fille d’un citoyen admis audit hôpital, où elle exprime la vive préoccupation de sa famille pour sa santé ». L’INPT faisait allusion à Béchir el-Akremi sans le nommer. Ce dernier a été arrêté dimanche 12 février et placé en détention préventive.

Gnetnews