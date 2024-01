Tunisie : L’instance électorale annonce le calendrier du 2ème tour de l’élection locale

Le président de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farrouk Bouaskar, a déclaré, samedi, que le Conseil de l’instance a approuvé, à l’unanimité, au terme de sa réunion les résultats définitifs du premier tour de l’élection locale qui s’est déroulée le 24 décembre dernier, après la fin de la période des recours judiciaires, et a statué, dessus, d’une manière définitive, signalant que le Conseil a décrété, les résultats annoncés antérieurement, à l’exception de trois circonscriptions électorales dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Tunis, où les résultats ont été révisés.

Lors d’une conférence de presse tenue, samedi à Tunis, Bouaskar a indiqué que le Conseil a, par ailleurs, approuvé une décision portant organisation du 2ème tour des élections locales le 04 février prochain. Il a, par ailleurs, validé la décision relative au calendrier du second tour du scrutin local.

La campagne électorale avait été lancée hier, dimanche 21 janvier, et se poursuivra jusqu’au 02 février prochain, le jour du silence électoral correspond au 03 février.

Les résultats préliminaires du second tour de l’élection locale devront être dévoilés au plus tard le 07 février.

Le second tour va toucher 779 circonscriptions électorales, 1858 candidats sont en lice, et 4 181 871 électeurs sont concernés. Le scrutin se déroulera dans 2034 centres de vote, et 3675 bureaux de vote.

