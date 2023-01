Tunisie : L’instance électorale dévoilera ce soir les résultats préliminaires du second tour des législatives

Le Conseil national de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) annonce, ce matin dans un communiqué, la tenue d’une conférence de presse, ce lundi 30 janvier à partir de 18 : 00, au palais des congrès de Tunis, consacrée à la proclamation des résultats préliminaires du second tour de l’élection des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.

Le deuxième tour des législatives qui s’est tenu la veille, dimanche 29 janvier 2023, a connu un taux de participation de 11,3 %, avait annoncé hier soir au terme du scrutin et après la fermeture des bureaux de vote, l’instance électorale.

Quelque 262 candidats s’étaient affrontés au second tour dans 131 circonscriptions à travers le pays.

23 candidats l’ont emporté dès le premier tour, qui s’était déroulé le samedi 17 décembre.

L’instance électorale avait annoncé, auparavant, que la proclamation des résultats définitifs du second tour des législatives, interviendrait au plus tard le 04 Mars 2023, une fois la période des recours achevée, et le tribunal administratif aura statué dessus, à deux degrés de juridiction.

Aussitôt les résultats définitifs rendus public, la nouvelle assemblée sera convoquée pour se tenir lors d’une séance inaugurale.

Gnetnews