Tunisie : L’instauration d’un confinement général pendant l’Aïd est « d’une extrême nécessité » (Faouzi Mehdi)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a défendu la décision d’un confinement général pendant l’Aïd, qui « n’aura pas des répercussions sociales et économiques, comme en temps normal ».

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi 07 mai à la Kasbah, pendant laquelle le chef du gouvernement a annoncé un confinement général strict de 07 jours (du 09 au 16 mai), le ministre a indiqué que « les rassemblements et les rencontres se multiplient pendant la période de l’Aïd. Il est connu en virologie, que plus il y a des rassemblements, plus la transmission du virus augmente ».

Il a expliqué que « la décision du confinement a été prise pour éviter d’autres pressions sur le dispositif de santé, à l’heure qu’il fait face à un pic de propagation de l’épidémie, et en est à ses capacités maximales, avec des cadres de santé fatigués ».

Le chef du gouvernement avait mis en garde en préambule contre le risque d’effondrement du dispositif de santé.

Le ministre a déconseillé aux citoyens de se déplacer, même entre aujourd’hui et demain, sauf en cas d’extrême urgence, pour éviter que des foyers de contamination soient déplacés et que la situation ne s’aggrave davantage.

S’agissant de la décision de suspendre les interventions chirurgicales pendant un mois, il a indiqué que « seules les interventions chirurgicales ordinaires pouvant être reportées ont été suspendues pendant un mois, pour dégager des places de réanimation ».

Il a affirmé que « cette mesure excepte les cas urgents et les malades du Cancer qui continueront à être pris en charge ».

Faouzi Mehdi a annoncé l’arrivée prochaine de nouveaux lots de vaccins Pfizer, et AstraZeneca, signalant que le vaccin anglo-suédois va commencer à être administré après l’accord donné par le comité scientifique.

Ce faisant, la porte-parole du gouvernement et le ministre de la Santé ont annoncé que les mesures d’accompagnement du confinement seront explicitées par les différents ministères, selon le secteur de compétence de chacun (commerce, transport…).

Gnetnews