Tunisie : Le ministre de la Santé décide la suspension des interventions chirurgicales pendant un mois

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a décidé de suspendre les interventions chirurgicales dans toutes les spécialités, pour les cas non urgents et les maladies cancéreuses, pendant un mois, en les reprogrammant ultérieurement, selon l’état de chaque malade et les priorités.

Le ministre a imputé cette décision à « la situation épidémique en Tunisie suite à l’apparition de la nouvelle souche (Ndlr : le variant britannique), et la flambée du nombre des malades contaminés par le virus et admis dans les structures hospitalières qui en a résulté ».

Le but est d’appuyer la capacité d’accueil des hôpitaux, par des lits de réanimation pour prendre en charge les malades dont l’état nécessité des soins intensifs, souligne-t-il.

Cette décision du ministre a fait l’objet d’une note datant du 04 Mai 2021, qu’il a envoyée aux directeurs généraux, directeurs des structures hospitalières publiques, présidents des commissions médicales, et présidents des commissions de lutte contre le coronavirus.

La même note affirme la poursuite des interventions chirurgicales pour les cas urgents.

