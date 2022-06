Tunisie : L’ISIE publie le calendrier du rÃ©fÃ©rendum du 25 juillet prochain

Tunisie : L’ISIE publie le calendrier du référendum du 25 juillet prochain

L’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a rendu public ce mercredi 08 juin, le calendrier du référendum qui se poursuit jusqu’au 28 août 2022 ; date butoir pour la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

Ce calendrier régi par l’arrêté de l’ISIE n’o 13 de l’année 2022, détaille les différentes étapes de la consultation référendaire du 25 juillet prochain, depuis l’inscription sur le registre électoral, en passant par la compagne, jusqu’au vote lui-même et la proclamation des résultats d’abord préliminaires, et ensuite définitifs.

L’instance électorale procède à la publication des listes définitives des électeurs, au plus tard le mercredi 13 juillet.

Le dépôt des déclarations de participation à la campagne du référendum commence le mardi 21 juin à 8 heures, et sera fermée le lundi 27 juin à 18 heures.

La campagne du référendum à l’intérieur commence le dimanche 03 juillet, à zéro heure, et se termine le samedi 23 juillet à minuit. La période du 01er au 21 juillet est consacrée à la campagne du référendum à l’étranger.

Le silence électoral à l’intérieur commence le dimanche 24 juillet à zéro heure, jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote, alors que le silence électoral à l’étranger correspond au vendredi 22 juillet, à compter de zéro heure, et s’étend jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote.

Le scrutin à l’intérieur aura lieu le lundi 25 juillet, et les samedi, dimanche et lundi, 23, 24 et 25 juillet, pour les Tunisiens de l’étranger.

Les résultats préliminaires du référendum seront annoncés au plus tard, le jeudi 28 juillet.

L’instance procèdera à la proclamation des résultats définitifs, un fois la période consacrée aux recours aura expirée, au plus tard le 28 août.

Le décret présidentiel n’o 506 de l’année 2022 du 25 Mai 2022, appelant les Tunisiens au référendum sur un projet de constitution pour une nouvelle république le 25 juillet 2022, était paru au Journal officiel, le 25 Mai dernier, deux mois avant la tenue du scrutin, comme le stipule le code électoral.

