Tunisie/ Liste des martyrs et blessés : Un délai de recours de deux mois pour tenter d’y figurer

L’instance générale des résistants, martyrs et blessés de la révolution et des opérations terroristes appelle ceux qui souhaitent intenter un recours, suite à la publication de la liste des blessés de la révolution et ses martyrs, de le faire auprès du tribunal administratif, le seul compétent à statuer dessus.

Dans un communiqué rendu public hier lundi, l’instance fait savoir que « ce recours devra être interjeté, dans un délai de deux mois, depuis la date de parution de ladite liste, rendue public le 19 Mars 2021, dans le Journal Officiel ».

L’instance ajoute avoir reçu de nombreux recours, de ceux dont les noms n’ont pas été inscrits sur la liste en question ; préparée par une commission auprès du comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle dit les avoir soumis à la commission des martyrs et blessés de la révolution, vendredi dernier, pour examiner la possibilité de réviser la liste, mais la commission n’a pu accéder à cette demande, étant donné qu’elle est arrivée au terme de ses travaux, conformément à la loi.

La liste publiée dans la dernière édition du JORT, a comporté 129 martyrs, et 634 blessés.

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avait ordonné, tout récemment, la publication de ladite liste au Journal Officiel, après lui avoir été soumise par le président du CSDHlf, Taoufik Bouderbela.

Gnetnews