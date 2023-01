Tunisie : Antonio Tajani appelle à « inciter les jeunes à rêver, tout en restant chez eux »

Le vice-président et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale italien, Antonio Tajani, a affirmé, ce mercredi 18 janvier que « l’Italie est prête à augmenter le nombre des émigrés réguliers formés en Tunisie, qui viennent y travailler les domaines de l’agriculture et de l’industrie ». « Il s’agit de réduire l’émigration irrégulière et de renforcer l’émigration régulière à travers des accords, facilitant le travail et l’intégration des jeunes en Italie », a-t-il souligné.

Dans une déclaration vidéo à l’issue des entretiens menés à Carthage, Tajani a déclaré avoir eu, « une bonne rencontre avec le président Kaïs Saïed », c’était une occasion « de renforcer les liens d’amitié entre les deux pays ».

La Tunisie et l’Italie sont deux pays très proches liés par des rapports historiques, a-t-il souligné, exprimant la volonté de son pays « de renforcer sa présence en Tunisie ».

Il a dit son intention de rencontrer, aujourd’hui même, les entrepreneurs italiens, « pour leur demander d’aller de l’avant dans ce pays ».

Il a, par ailleurs, affirmé « les dispositions de l’Italie à organiser un forum d’affaires pour signer des accords gagnants/ gagnants entre les entrepreneurs italiens et tunisiens », signalant que « les portes sont ouvertes pour les entrepreneurs tunisiens en Italie ».

S’agissant de la question migratoire, qui représente un problème tant pour la Tunisie que pour l’Italie, Tajani a indiqué que les deux parties ont convenu « de régler ce problème à la racine ».

« Il s’agit bien entendu d’un problème sécuritaire, mais pas seulement, il faudrait avoir une stratégie pour comprendre pourquoi des milliers et des milliers de personnes décident de quitter leur pays d’origine ».

« La Tunisie et l’Italie sont deux pays qui souffrent de l’émigration illégale », a-t-il dit, appelant « à trouver les bonnes solutions, à partager des stratégies, à augmenter les investissements en Afrique, tout en regardant l’Afrique non par des lunettes européennes, mais africaines ». « Il faudrait se battre ensemble contre le terrorisme, contre la pauvreté, contre les maladies, contre les changements climatiques, et promouvoir la paix, en vue d’inciter les jeunes d’origine africaine à rêver, tout en restant chez eux ».

