Tunisie : L’OACA prÃ©voit en 2024 des investissements de 5 millions de dinars pour la relance des aÃ©roports

Tunisie : L’OACA prévoit en 2024 des investissements de 5 millions de dinars pour la relance des aéroports

Le ministre du Transport, Rabie Majidi, a déclaré, ce mardi 27 février, que l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) va poursuivre en 2024, la programmation d’investissements, d’une valeur de 5 millions de dinars, pour redynamiser les aéroports et en assurer la promptitude opérationnelle, malgré les pertes subies annuellement.

Intervenu à une plénière parlementaire, où il a répondu à des questions orales des députés, au sujet de la redynamisation de l’aéroport Tabarka – Aïn Drahem, il a indiqué que l’OACA a enregistré des pertes annuelles avoisinant les 8,5 millions de dinars en 2022, du fait des dépenses d’exploitation, et de la poursuite de la politique d’exonération des redevances aéroportuaires, et de navigation aérienne.

L’aéroport de Tabarka est concerné par la nouvelle orientation stratégique du ministère de redynamisation des aéroports intérieurs, celle-ci repose sur l’incitation du secteur privé à investir à l’aéroport dans le cadre d’une concession, comme l’installation de centres industriels et logistiques en relation avec l’aviation, et la mise en œuvre d’une politique de marketing avec l’ensemble des intervenants dans le secteur touristique, pour dégager de nouveaux choix de voyage, à travers la promotion du Nord-Ouest.

L’aéroport Tabarak – Aïn Drahem a enregistré plus de 60 mille passagers en 2006, et plus de 65 mille passagers en 2010, alors que le nombre de passagers n’a pas dépassé les 1000 personnes en 2016.

L’orientation stratégique pour la relance de cet aéroport comprend, aussi, le développement de la relation avec les compagnies aériennes pour l’ouverture de nouvelles lignes via le nouveau site web de l’aéroport international Aïn Drahem/ Tabarka.

Gnetnews