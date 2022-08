Tunisie : L’OACA s’explique sur les cageots de fruits et légumes se trouvant à l’aéroport

Réagissant aux photos largement relayées, hier dimanche 14 août, sur les réseaux sociaux, ayant suscité critiques et moqueries, l’OACA impute « cet agissement aux travaux en cours au niveau de l’endroit dédié d’habitude à l’approvisionnement, et s’est produit, sans en référer à l’administration ».

L’Office de l’aviation civile et des aéroports renvient sur les cageots de fruits et légumes, se trouvant devant l’aérogare de Tunis Carthage, « lesquels sont consacrés aux restaurants à l’intérieur de l’aéroport ».

Et de poursuivre : « dans le cadre de l’aménagement de certaines zones de l’aéroport de Tunis-Carthage, à l’instar de la zone de ravitaillement destinée aux restaurants et cafés, il n’est pas possible d’utiliser cet espace situé sous le pont, du fait des travaux qui devraient arriver à leur terme, au plus tard, dans une dizaine de jours. Ce qui requiert d’assurer l’approvisionnement, à titre temporaire et exceptionnel, tout en préservant l’image de l’aéroport ».