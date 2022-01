Tunisie : L’Observatoire de dÃ©fense de l’Etat civil dÃ©plore la lenteur Ã  tourner la page de l’avant 25 juillet

Tunisie : L’Observatoire de défense de l’Etat civil déplore la lenteur à tourner la page de l’avant 25 juillet

L’Observatoire national de défense du caractère civil de l’Etat (ONDCE) constate « la lenteur injustifiée, à tourner la page du pouvoir de l’avant 25 juillet, et ce qui l’a caractérisé en termes de corruption financière et morale, d’instrumentalisation de la religion et des tentatives de déstabiliser les fondements de l’Eta civil moderne ».

L’ONDCE déplore ce mardi 26 janvier, dans un communiqué, que « les responsables, ceux ayant éreinté le trésor public en procédant selon la logique du butin, n’aient pas été jugés ». Tout autant que « les suspects dans les dossiers brûlants à l’instar de l’appareil secret, l’enrôlement, les assassinats politiques et les opérations terroristes ».

L’observatoire exprime son « inquiétude envers l’accentuation de la crise économique et financière, qui est gérée d’une manière superficielle, sans compter sur les experts dotés de compétence et d’expérience, ce qui prédit une exacerbation de la situation sociale, qui est au bord de l’implosion ».

L’observatoire de défense du caractère civil de l’Etat dit sa « crainte » envers « la régression des libertés, ainsi que le traitement sécuritaire démesuré de ceux qui ne soutiennent pas la politique du président de la république ».

L’Observatoire dit « compter sur le pouvoir judiciaire pour accomplir son rôle en matière de protection de l’Etat de droit, loin de la politique de clientélisme et d’impunité. »

L’observatoire réitère son appel « à accélérer l’organisation d’un dialogue national en vue de tracer les politiques à même de rétablir l’Etat civil, moderniste et social, sur la base des fondements de la république, et des principes universels des droits de l’homme, loin des choix personnels et idéologiques ».

Gnetnews