Tunisie/ Loi des finances : La nouvelle tarification de la vignette selon la puissance fiscale des véhicules (Officiel)

La loi des finances 2022 introduit une hausse sur la tarification de la vignette, taxe à la circulation appliquée aux voitures touristiques, selon la puissance fiscale.

L’article 59 de ladite loi définit sept tarifs de la vignette, selon la catégorie du véhicule :

*Véhicules dont la puissance fiscale ne dépasse pas les 4 Cv : 65 dinars

*Véhicules dont la puissance fiscale est de 5, 6 et 7 Cv : 130 dinars,

*Voitures de 8 à 9 Cv : 180 dinars,

*Voitures de 10 à 11 Cv : 230 dinars,

*Voitures de 12 et 13 Cv : 1050 dinars,

*Voitures de 14 à 15 Cv : 1400 dinars,

*Voitures dont la puissance est égale ou supérieure à 16 Cv et les voitures de sport : 2100 dinars.

Nous reviendrons sur les principales dispositions de la loi des finances 2022, dont Mosaïque l’a publié dans son intégralité, en attendant sa publication ce mardi au Journal officiel, et la conférence de presse tenue ce matin à son sujet.

Gnetnews