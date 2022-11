Tunisie : L’ordre des pharmaciens en appelle Ã  Bouden aprÃ¨s la dÃ©cision des grossistes-rÃ©partiteurs d’arrÃªter leurs activitÃ©s

Tunisie : L’ordre des pharmaciens en appelle à Bouden après la décision des grossistes-répartiteurs d’arrêter leurs activités

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens appelle, ce vendredi 04 novembre, la cheffe du gouvernement, Najla Bouden et toutes les parties-prenantes, « à intervenir en urgence pour parvenir à une solution, suite à l’arrêt annoncé de l’activité des grossistes-répartiteurs, et ce pour éviter les conséquences déplorables sur la santé et la sécurité des citoyens ».

Le bureau exécutif de la chambre syndicale des grossistes-répartiteurs a décidé « d’arrêter l’activité de distribution des médicaments à compter du 15 novembre 2022, faute de ne pas lui avoir accordé l’attestation de non-retenue à la source de l’année 2022, pour la première fois, depuis 2006 », indique le communiqué.

Le conseil de l’ordre des pharmaciens exprime, dans un communiqué, sa « profonde préoccupation envers les conséquences de cette décision, en termes de perturbations sur le dispositif de distribution des médicaments dans les pays, et son impact sur la santé publique ».

L’ordre des pharmaciens ajoute que « la non obtention par les grossistes-répartiteurs d’une attestation de non-retenue à la source, les mettra dans une situation financière critique, pouvant menacer la pérennité du secteur, et impacter, négativement, le dispositif de santé dans son ensemble ».

Gnetnews