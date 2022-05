Tunisie : Lâ€™UGTT annonce une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale dans 159 entreprises publiques le 16 Juin

Tunisie : L’UGTT annonce une grève générale dans 159 entreprises publiques le 16 Juin

L’ Union générale tunisienne du travail (UGTT) annonce une grève générale dans le secteur public (159 entreprises et établissements publics) le jeudi 16 Juin 2022, en vue de réclamer un ensemble de revendications : le retrait de la circulaire n’o 20 du 09 décembre 2021, l’application des conventions signées, outre le démarrage immédiat de négociations sociales débouchant sur la restauration du pouvoir d’achat au titre des années 2021, 2022 et 2023, annonce ce mardi 31 Mai, Echaabnews.

L’organe médiatique syndical ajoute que devant l’obstination du gouvernement d’attenter au principe de négociation, sa propension à esquiver l’application des conventions signées, et sa non disposition à réformer les entreprises publiques, et devant la hausse continue et démentielle des prix de tous les produits, la commission administrative nationale de l’UGTT, réunie le 23 Mai 2022, a décidé d’entrer dans cette grève générale.

L’organisation syndicale réclame, par ailleurs, l’amorce, sans plus tarder, de la réforme des entreprises publiques afin qu’elles jouent leur rôle économique et social, sans avoir recours à la privatisation, partielle ou totale, en application du PV signé le 22 octobre 2018 entre le gouvernement et l’UGTT.

L’organisation considère l’annulation de la contribution sociale solidaire de 1 %, comme faisant partie des revendications, outre la demande de finir la négociation autour du statut général des entreprises publiques, rapporte la même source.

L’économiste, Ezzeddine Saïdane a déclaré ce mardi, que si une grève générale venait à avoir lieu dans la fonction et le secteur public, il faudrait oublier tout accord avec le FMI.

Le porte-parole du gouvernement, Nasreddine Nsibi, avait annoncé hier, qu’une rencontre allait réunir cette semaine le gouvernement et la centrale syndicale pour activer la convention du 06 février 2021 et éviter la grève générale, que la centrale syndicale en a retenu le principe dans la fonction publique et le secteur public, et dont la date est, désormais, décidée pour le secteur public.

