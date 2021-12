Tunisie : L’UGTT lance la campagne « on n’a pas oublié le 26 janvier »

La centrale syndicale lance une campagne sous le signe « nous n’avons pas oublié le 26 janvier », en vue « de rendre justice aux martyrs et victimes du 26 janvier 1978, à travers la reconnaissance par l’Etat et ses appareils officiels, policiers, judiciaires et médiatiques, de leurs responsabilités envers les victimes qui sont tombées, les arrestations anarchiques et organisées et les jugements iniques émis par la Cour de sûreté de l’Etat contre les protestataires, ce qui fait des événements du 26 janvier 1978, un crime historique contre le peuple tunisien ».

A travers le lancement de la campagne de signatures de cette pétition par des citoyens, des associations et des ONG, la centrale syndicale appelle « à décréter le 26 janvier de chaque année comme une journée nationale, rendant hommage aux victimes, et commémorant les mouvements protestataires, et militants »

Souplesse en matière d’application du Passeport vaccinal

La centrale syndicale appelle, à l’issue de la tenue de la commission administrative régionale de Ben Arous, à opter pour « la souplesse en matière d’application du décret n’o 1 de l’année 2021 relatif au passeport vaccinal, a fortiori devant les difficultés techniques pour son retrait, et le manque de ressources humaines en matière de contrôle ».

Circulaire n’o 20

La centrale syndicale réitère, par ailleurs, son rejet de la circulaire n’o 20 de la présidence du gouvernement. Dans un communiqué rendu public à l’issue de la tenue de la commission administrative régionale de Tunis, la centrale syndicale estime que « cette circulaire torpille le principe de dialogue dans sa substance, attente au droit collectif de négociation, et constitue une violation flagrante de la constitution, et des conventions internationales et attente à la paix civile ».

