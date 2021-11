Tunisie : L’UGTT réclame « un processus rectificatif » mettant fin à l’ambiguïté politique

La commission administrative de l’UGTT affirme « la nécessité de préserver l’administration tunisienne des tiraillements politiques, des instrumentalisations partisanes, et des tentatives de l’inféoder pour prêter allégeance au pouvoir exécutif », appelant à respecter la justice, et à arrêter le harcèlement des magistrats.

Réunie hier mercredi 10 novembre sous la présidence du Secrétaire Général de la centrale syndicale, Noureddine Taboubi, la commission administrative a prôné dans un communiqué « une réforme urgente de la justice afin qu’elle veille sur l’application la loi, et garantit des procès équitables ».

L’instance suprême de l’UGTT réclame, par ailleurs, une visibilité politique, tout en déterminant un processus rectificatif réel, et en se dépêchant à mettre un terme à l’ambiguïté enveloppant la situation générale ».

Elle appelle à « une feuille de route en vue d’en finir avec l’étape exceptionnelle, et de fixer des perspectives, de manière à réunir les conditions de stabilité, et de poursuivre la construction démocratique ».

La centrale syndicale réitère « son refus absolu de toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures, condamne l’incitation de certains contre le pays, et se dit persuadée de la nécessité d’organiser un dialogue national réel, selon des conditions fondées sur l’intérêt de la patrie et l’intégrité ».

L’UGTT affirme « l’importance de la séance de travail qui réunira son bureau exécutif et le nouveau gouvernement, en vue de la reprise du dialogue social, de l’ouverture des négociations dans la fonction publique et le secteur pubilc, du règlement des principaux dossiers, tout en fixant, d’une manière participative, les délais de mise en application des engagements, dont la révision du SMIG et la fin de toutes les formes de travail précaire ».

La centrale syndicale dénonce « l’agression horrible dont a été victime le professeur d’histoire géo, Sahbi Slema, ayant failli lui coûter la vie ». Comme elle condamne « la campagne de diabolisation visant les enseignants, ce qui a envenimé les relations entre les professeurs et les élèves, perverti la vie scolaire, et attenté à l’école publique ».

Elle exprime, par ailleurs, son soutien à « la demande vitale des habitants de Aguereb, et salue leur résistance face à la politique de mort lente les visant depuis des décennies, ainsi que le recours aux solutions sécuritaires ayant montré leur échec quant à imposer le fait accompli ».

L’UGTT fait assumer la responsabilité au pouvoir en matière de violations contre la population de cette délégation, comme elle se dit consternée face à « la poursuite de la crise des déchets à Sfax, qui menace désormais la santé des citoyens », et appelle à mettre en place, urgemment, une cellule de crise pour sauver ce gouvernorat.

